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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la ropa de cama reversible más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Una oportunidad única que no podrás dejar escapar

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de aluminio fundido de 4 litros más baratas del mercado: para freír de forma saludable y con poca grasa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cazuelas de aluminio fundido de 4 litros más baratas del mercado: para freír de forma saludable y con poca grasa

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Emma Fernández

Lidl tiene en su catálogo de dormitorio un artículo que promete arrasar en ventas en cuestión de horas. Se trata de la ropa de cama reversible, elaborada en satén de microfibra, de la marca LIVARNO, un producto que destaca por su excelente textil y fácil cuidado a un precio imbatible.

¿Qué ofrece?

Uno de los principales atractivos de esta ropa de cama es su tejido de satén de microfibra, suave y de secado rápido. Además, sus propiedades transpirables están pensadas para favorecer un clima agradable durante las horas de sueño, evitando que la ropa de cama resulte excesivamente pesada.

Con unas dimensiones de 260 x 220 centímetros, ofrece un tamaño amplio para camas de grandes dimensiones. Su diseño reversible permite darle la vuelta para modificar el aspecto de la cama y combinar diferentes acabados en función de la decoración del dormitorio.

También incorpora una cremallera YKK reciclada de alta calidad, que facilita colocar y retirar la ropa de cama de forma rápida. Este sistema permite ajustar el conjunto con mayor comodidad y agiliza el cambio de la ropa de cama.

En cuanto a su mantenimiento, puede lavarse a máquina a temperaturas de hasta 60 °C y es apta para la secadora, por lo que resulta sencilla de mantener limpia y lista para volver a utilizar.

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Ropa de cama reversible.

Ropa de cama reversible. / Lidl

COMPRAR

Alta demanda

La combinación de alta calidad textil, buena resistencia y un precio de tan solo 14,99 euros hace prever que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl. Todos los clientes querrán conseguir esta ropa de cama reversible que promete arrasar en ventas y que puedes comprar ya mismo pinchando en este enlace.

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