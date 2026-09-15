Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cepillo de vapor más potente y barato del mercado: permite alisar las arrugas de forma rápida y uniforme
Una oportunidad única que no podrás dejar escapar
¿Buscas renovar los artículos del hogar? Lidl tiene en su su catálogo de limpieza el cepillo de vapor GRUNDIG de 1600 W, un dispositivo compacto pensado para eliminar las arrugas de la ropa y refrescar los tejidos de forma rápida y sencilla. Su formato de mano permite utilizarlo tanto en posición vertical como horizontal.
¿Qué ofrece?
Uno de los principales atractivos de este cepillo de vapor es su potencia de 1600 W, que permite mantener una salida constante de vapor de hasta 25 gramos por minuto. Gracias a su formato de mano, puede utilizarse directamente sobre las prendas tanto en vertical como en horizontal para alisarlas y refrescarlas.
Cuenta con un depósito de agua extraíble de 230 mililitros, diseñado para ofrecer varias fases de vapor sin tener que rellenarlo continuamente. Su placa calefactora incorpora un revestimiento cerámico que facilita el deslizamiento sobre los tejidos y permite trabajar las prendas de manera más cómoda.
Otro detalle práctico es la función antigoteo, que ayuda a evitar que el agua termine sobre la ropa y provoque manchas durante el uso. Todo ello convierte al aparato en una opción especialmente útil para eliminar pequeñas arrugas de forma rápida sin tener que preparar una tabla de planchar.
Alta demanda
Esta plancha de vapor reúne las características necearias para convertirse en un imprescindible del hogar. Con un precio de tan solo 21,99 euros, todo apunta a que a partir de mañana se formarán largas colas a las puertas de los supermercados Lidl para conseguir una unidad antes de que se agote. ¡Pincha aquí y compra la tuya ya mismo!
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