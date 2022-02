Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena de supermercados alemana ha sacado una línea de perfumes que, según los expertos, se parecen (y mucho) a fragancias caras. Han hecho dos líneas: una para hombre y otra para mujeres.

Según el usuario de TikTok @josegourmand, especialista en perfumes que cuenta con más de 130.000 seguidores, los "clones" de fragancias de Lidl son las siguientes.

Las de hombre: "Número 1", equivaldría a "One MIllion"; "X Bolt", sería el equivalente del supermercado americano de la célebre "Boss Bottle"; "Dark Code", se parece a "Armani Code"; "Unicko", guarda relación con "Solo Loewe"; "Acqua Fresh", tiene similitudes con "Acqua de Gio"; y "Victory", se parece a la popular "Invictus".

Esta no es la única línea que ha sacado Lidl. La cadena de supermercados con presencia en toda España también ha elaborado también una línea de mujer: Según el mismo experto, "Aura New York", se parece a "Be Delicius" de DNKY; "Aura Explendor" a "J' Adore"; "Aura de Amor" a "Amor Amor" de Cacharel; "Aura En Rosa", a "La vie est Belle"; "Aura D' Elle", Narciso Rodíguez for Her; "Aura de Aguamarina", a "Acqua di Gioia"; "Anga Angelica", a "Angel Muggler"; "Aura Unicke", a "Ella" de Arma.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.