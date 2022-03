Si te apetece arriesgar con un bolso diferente y colorido, pero no quieres invertir demasiado dinero tienes que saber que Primark tiene la solución para ti. Ha puesto a la venta un bolso verde, pequeño y con un diseño que parece recién salido de una boutique.

Su diseño es rectangular y cuenta con una estructura rígida para que puedas llevar tus objetos más importantes sin que se deforme. Tiene ese diseño clásico de los bolsos de mano, pues cuenta con un asa pequeña para que lo lleves con mucho estilo pero, también cuenta con un asa larga y ajustable en caso de que lo quieras llevar como bandolera.

Su cierre es de solapa. En el interior cuenta con un solo compartimiento, pero con el espacio suficiente para llevar todos los objetos que necesitarás a lo largo del día.

Si todavía no lo tienes, no tardes mucho en hacerte con él porque ya está triunfando entre las influencers por si versatilidad, su precio y su color. Y es que puedes ponértelo con cualquier look. Es ideal para llevar con un outfit de noche para disfrutar de una cena como en tu día a día con algo más básico.

Es la versión más low cost de los bolsos que están triunfando en el street style y puede ser tuyo por solo 10 euros. Un auténtico chollazo que no tardará en volar de las tiendas.