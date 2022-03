Aunque no lo parezca, las paredes de una vivienda acumulan muchísima suciedad. Especialmente si hay niños en la casa, no es raro que aparezcan pintadas, marcas de manos, de pies, roces... Aunque pensemos que llegados a este punto la única solución es volver a pintar, no es así. Limpiar esto es mucho más sencillo de lo que parece.