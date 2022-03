Tener un olor agradable en casa es algo que todos buscamos. Si bien, se trata de algo realmente difícil de conseguir: la contaminación exterior, los humos de la cocina, los baños... Todo hace que de esta tarea algo complicado. Con este ambientador casero que puedes elaborar con artículos que cualquier tiene en su casa es mucho más sencillo.

Para elaborar este ambientador casero necesitamos los siguientes ingredientes: un vaso de agua caliente, bicarbonato sódico, suavizante, pulverizador y un embudo.

Lo primero que debemos hacer es calentar un vaso de agua durante un minuto en el microondas. A continuación le agregamos tres cuchadas de bicarbonato sódico y removemos. Vertemos la mezcla en un bote con pulverizador ayudándonos de un embudo. Posteriormente echamos tres tapones de suavizante y agitamos bien la mezcla. Luego tan sólo hay que dejarlo reposar y ya podrá utilizarse.

Esta mezcla es ideal para pulverizar sobre la colcha, el sofá o las cortinas. Así lograremos que el olor impregne toda la vivienda.

Cinco trucos claves para mantener tu casa limpia

En ocasiones nos damos mucha prisa en limpiar por culpa de la falta de tiempo o porque no sabemos, que también puede ser. Hoy queremos enseñarte cinco sencillos trucos en los que quizás no habías caído antes de ponerte manos a la obra y es que limpiar es un trabajo muy sacrificado para el que además hay que saber bien lo que uno hace si no quiere estropear en vez de dejar sus muebles en el mejor estado. Toma papel y lápiz y aquí te dejamos nuestros cinco consejos.

Limpiar en S

Para limpiar las superficies de la casa hay que hacerlo de arriba abajo y de izquierda a derecha, siempre en forma de "S", parece una tontería, pero tiene su lógica. Si vamos arrastrando la suciedad desde la superficie hasta el final esta será más fácil de recoger, si lo hiciéramos de abajo a arriba la suciedad se esparciría mucho más. En ocasiones no nos damos mucha cuenta cuando estamos enfangados limpiando la casa de que las cosas más lógicas son las que mejor resultado dan.

El bicarbonato sódico

Como ya os hemos contando es más de una ocasión el bicarbonato sódico es un gran aliado. Lo que tenemos que hacer con él es una pequeña pasta a la que añadimos agua poco a poco. Revolvemos hasta lograr una pasta del grosor que nosotros deseamos. Se puede utilizar como exfoliante de superficies como sillas, mesas o mesetas. Lo usamos con un cepillo o con una bayeta que nos ayude a retirar lo que sobre. También lo podemos usar en las sartenes, para limpiar el horno o el microondas, lo dejamos actuar unos minutos eso sí. Si además le sumamos un poco de limón incluso dejará un buen olor.

Los borradores mágicos

Son un producto que se puede conseguir en los supermercados y que ayudan a limpiar paredes, mesetas o vitrocerámicas. Son muy baratos y los podemos encontrar tanto en bloques como en esponjas que se pueden romper fácilmente para utilizar solo lo que necesitamos. Después de utilizar estos borradores mágicos lo mejor es, con la ayuda de una toallita de bebes, retirar todo lo que vaya sobrando de la superficie en la que limpiamos.

¿Cómo limpiar una batidora de forma sencilla?

Un truco muy fácil y rápido es utilizar las propias batidoras o varillas. Lo que tenemos que hacer es verter un poco de agua caliente en el recipiente donde solemos batir los huevos y a continuación un poco de jabón. Hacemos funcionar la batidora y ella misma se irá limpiando con la mezcla de jabón y agua. Sirve también para las varillas que no son eléctricas, lo usamos al igual que en el caso anterior.

¡Leer las instrucciones!

Muchas veces compramos un producto y luego no estamos muy convencidos de que nos haya servido para lo que estábamos buscando. Es importante leer el dorso de lo que compramos, hay algunos productos de limpieza que explican en sus instrucciones cómo deben usarse de mejor manera, su modo de empleo. En ocasiones no sabemos el tiempo que hay que dejar actuar el artículo que nos hemos llevado a casa o no sabemos muy bien sobre que superficies actúa, por eso es muy importante leer las instrucciones antes de ponernos a limpiar nuestros muebles, es más, si no usamos los productos correctos podemos incluso terminar por estropear nuestra casa y eso no es lo que queremos.