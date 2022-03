Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Hace unos días el Lidl lanzó un secador de pelo que vale menos de 20 euros y que ha hecho las delicias en redes sociales. "La verdad es que es muy bueno, lo recomiendo", decía una usuaria hace solo unos días.

Este modelo, en color rosa, tiene tres niveles de calor y dos niveles de ventilación. Además de posición de frío, la boquilla es profesional estrecha, perfecta para crear peinados perfectos. Tiene protección automática contra sobrecalentamiento y filtro de seguridad extraíble.