Cada vez que se ponen a la venta algunos productos se agotan. Y eso es algo que saben muy bien en el supermercado alemán Lidl. Se trata de crear expectación sobre determinados productos que llaman especialmente la atención. Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España. No en vano la franquicia alemana ha sabido dar un paso más en su relación con los clientes. No solo venden alimentos y productos de limpieza. También han extendido sus redes a la hora de vender además de lo que normalmente encuentras en el supermercado otros productos que no esperarías como un chándal a muy bajo precio o herramientas o simplemente juegos. No hay que olvidar que muchos de los clientes que acuden a por algo que no es comida al final acaban haciendo de este su supermercado de confianza y por lo tanto consiguen ganar a una generación tras otra.

Pero además ha adoptado otra gran decisión a juzgar por los comportamientos de los clientes. Y es que cada vez más los usuarios de esta cadena de supermercado acuden a una de las tiendas de la cadena con el único objetivo de conseguir uno de los productos de comida para llevar. A ello se ha sumado el impulso que desde estas tiendas se ha dado en los últimos meses a la panadería, una zona de consumo rápido y en la que se ofrecen todo tipo de dulces pero también distintos panes de elaboración artesana que en muchos casos han hecho las delicias de algunos clientes. Pero sin duda lo que más triunfa de Lidl son sus prendas de ropa (además de sus electrodomésticos). Hace días en este supermercado pusieron a la venta unas botas con pelo de borrego por dentro que se agotaron en solo unas horas. "En la web ya solo quedan tallas pequeñas", lamentaba una compradora en un foro de fans de este supermercado asegurando que en los últimos meses han sido muchas las veces que había buscado estas botas que cuestan unos 20 euros y que puede que también vuelvan a salir a la venta en unos meses.