Seguro que más de una vez te lo han dicho los expertos en limpieza pero es algo que viene bien recalcar de vez en cuando. La cama es uno de los lugares en los que más tenemos que extremar tanto la higiene como el cuidado de todos sus elementos. No en vano se supone que pasamos en ella más de ocho horas al día. Y son horas importantes: las que dedicamos al descanso y a reponernos de toda la actividad del día a día.

Por eso es importante el cubrecolchón que le decidas poner. En el mercado hay de muchos tipos pero Flowen ha revolucionado el mercado con este modelo que puedes comprar en este enlace y que cuesta menos de 20 euros.

Pero ¿qué opinan quienes lo han comprado? En la web de Amazon este cubrecolchón tiene más de 100 opiniones de todo tipo. Pero casi todas buenas. Los que lo han adquirido destacan lo primero que la entrega es "súper rápida y de calidad como se describe". Pero también alaban el producto. "Es impermeable sin arrugas y muy suave, quedaría ya perfecto sin fuera un poquitín más ancho. Lo que más me ha gustado es el ajuste. A pesar de parecer algo corto en las esquinas, ajusta muy bien y al ponerle la sábana bajera encima no se mueve ni se arruga. El que no llegue perfectamente a todas las esquinas tampoco tiene importancia porque es raro que se moje o que le caiga algo justo por los extremos", aseguran los que opinan en la web de Amazon.