Los chalecos han vuelto al mundo de la moda para quedarse durante este 2022. Son una prenda muy versátil porque pueden combinarse con todo tipo de prendas y son perfectos para esta primavera. Se han convertido en un fondo de armario básico válido para todo tipo de ocasiones, así lo han demostrado varias influencers en sus redes como Paula Echevarría.

En particular los chalecos acolchados son los que se han dominado las tendencias del 2021 y parece que este año se mantendrán. Stradivarius, una de las grandes gigantes de la moda después de Zara, ha sacado un chaleco acolchado disponible en dos colores que se ha convertido en uno de los artículos más buscados y deseados de la tienda. Es el artículo perfecto para ir a la moda y además está a un precio irresistible.

Está disponible en blanco y negro y además rebajado. Puedes conseguirlo en la página web de Stradivarius o la aplicación por solo 19,99 euros. Es un chaleco largo con capucha y manga sisa, cierre con botones a presión y un cordón ajustable en la cintura. Dispone de bolsillos cuadrado delanteros con solapa.

La gabardina de Stradivarius que arrasa en ventas

Las gabardinas son una prenda básica que no puede faltar en tu armario, atemporales y clásicas. Son fáciles de combinar y le dan un toque elegante a tus looks. Es nuestra mejor aliada para los días de lluvia y nunca pasa de moda.

A pesar de que aparecen en los catálogos especialmente en color crudo o camel, la moda siempre presenta nuevas opciones. Una muestra de ello es este trench en tono verde azulado que presenta Stradivarius en su nueva colección. Es un trench largo cruzado con cierre de botones, cuello de solapa y de manga larga. Dispone de bolsillos delanteros y un cinturón en el mismo tono.

Está triunfando en ventas y ahora mismo solo está disponible en la talla L por 39,99 euros, pero pronto llegará una reposición. Si quieres ir a la moda e incorporar a tu fondo de armario una prenda clásica y versátil es el momento.

Los influencers no han tardado en unirse a esta moda y lucir sus gabardinas en sus redes sociales. Paula Echevarría aparecía en su instagram con una gabardina en tono beige con trabillas en los puños y cinturón en el mismo tono. No es de extrañar que todas las referentes de la moda tengan en su armario una gabardina, ya que es el comodín perfecto para arreglar cualquier look y darle un toque especial.