Las rebajas en todas las tiendas de moda invitan a los clientes a poder conseguir esas prendas que no se pudieron comprar en Navidad o el capricho del que llevamos tiempo detrás. Estos descuentos permiten que estemos a la moda por poco dinero. La fiebre por las rebajas no se ha rebajado con la pandemia, aunque sí ha cambiado. Ya no se ven avalanchas de gente entrando en los centros comerciales. Ahora el bullicio está en las redes sociales y en las tiendas online.