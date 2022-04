Las rebajas en todas las tiendas de moda invitan a los clientes a poder conseguir esas prendas que no se pudieron comprar en Navidad o el capricho del que llevamos tiempo detrás. Estos descuentos permiten que estemos a la moda por poco dinero. La fiebre por las rebajas no se ha rebajado con la pandemia, aunque sí ha cambiado. Ya no se ven avalanchas de gente entrando en los centros comerciales. Ahora el bullicio está en las redes sociales y en las tiendas online.

Shein es una de las marcas de moda más influyentes, donde todo el mundo ha comprado alguna vez y de la que muchos hablan, que cuenta con diferentes ofertas, rebajas y códigos de descuento para todos sus artículos, desde complementos, vestidos, partes de arriba, pantalones, faldas, zapatos, maquillaje, etc. Incluso tiene decoración para el hogar y todo lo que puedas necesitar. Además por cada producto que compres ofrecen un mínimo de cuatro puntos que puedes acumular para conseguir un descuento mayor a la hora de pagar. Estos son los diez vestidos con los que todo el mundo esta arrasando. Vestido línea A con cinturón floral, por 9 euros Este vestido color burdeos tiene un estampado floral de margarita y un vuelo de volante bajo, que con su cuello en forma de V y su manga corta de mariposa lo convierten en un básico en tu armario para esos días que no sabes que ponerte. También disponible en azul marino. Vestido línea A con cuenta de perla con cinturón, por 6 euros Este vestido de color bermellón es de estilo elegante con un estampado liso y detalles de perlas y una cinta de cinturón. Tiene un cuello en forma de V y manga francesa. También disponible en agua verde azul y azul marino. Vestido tejido jaspeado bajo con fruncido sin cinturón, por 9,99 euros Este vestido tiene un tejido jaspeado con fruncido, de color gris y estilo casual, de tipo bajo con volante, cuello redondo y manga larga de pbispo, de longitud midi. También disponible en color negro y caqui. Vestido línea A con estampado cruzado delantero, por 9 euros Este vestido de color rosa tiene un estampado y detalles envolventes, un cuello en V, mangas largas con volante y un corte del bajo de campana. También disponible en negro. Vestido ajustado de cuadros, por 4 euros Este vestido ajustado con un estampado de cuadros es de estilo casual y tiene unos tirantes finos con un corte del bajo de lápiz y un tejido elástico ligero. Vestido ajustado unicolor bajo cruzado, por 9 euros Este vestido ajustado de color azul tiene un estampado liso de detalle envolvente, con unos tirantes finos y un corte del bajo asimétrico. Vestido ajustado de leopardo, por 5 euros Este vestido ajustado tiene un estampado de leopardo y unos tirantes finos que estilizan su longitud midi. También disponible con un estampado leopardo oscuro. Vestido ajustado con estampado floral de manga gig ot sion cinturón, por 4 euros Este vestido burdeos ajustado de estilo elegante tiene un estampado floral con un escote de cuello alzado y manga larga abullonada. También disponible en negro. Vestido ajustado de tie dye de espalda abierta con tiras cruzadas, por 5 euros Este vestido ajustado verde con un estampado tie dye tiene la espalda al aire, tiras cruzadas y es drapeado, con unos tirantes finos y de material elástico alto. Vestido fruncido de manga obispo de satén, por 9 euros Este vestido color burdeos fruncido de estilo glamour tiene una manga larga de obispo con un corte del bajo asimétrico y es de material satén. También disponible en negro, verde, verde militar, marrón, champán, morado y verde oscuro.