El realfooding impulsado desde hace meses gracias as las redes sociales continúa creciendo. El movimiento que consiste en no comer ultraprocesados se ha creado su propia industria de alimentos "sanos y saludables". Algo que ni el propio Carlos Ríos, el nutricionista que creo la corriente, no se podía creer. Lleva años metiéndose con la industria alimentaria por fomentar el procesado de alimentos hasta el punto de que son perjudiciales para la salud y ahora todos los supermercados le abren sus puertas para que introduzca sus propuestas. Cada vez que lanza un nuevo producto, se lía, porque tiene tantos seguidores como detractores.

Pero si hay algo que muchos critican y a la vez alaban de Carlos Ríos es su capacidad para hacer la compra del supermercado fácil y rápido. Es decir: se va a una cadena cualquiera y muestra en un vídeo colgado en sus redes sociales como hace la compra. Sin más ni menos. Va eligiendo alimentos y cuenta a sus seguidores si son saludables o no y cómo tienen que consumirlos. Algo sencillo pero que en este caso a muchos les ayuda. Hace días durante una compra en el Mercadona un seguidor criticaba que Carlos Ríos hubiera cargado contra el zumo de naranja envasado. "Decir que un zumo de naranja natural refrigerado no es saludable es ya rozar un poco el extremismo", aseguraba este usuario de Instagram abriendo un debate que resultó interesante por las respuestas que recibió. Este usuario lo que quería en realidad era defender este zumo que el propio Ríos ponía "al nivel de la cocacola". "Un zumo artificial no es saludable. Un sunny delight por ejemplo. Aquí tienes azúcares libres sin fibra, pierdes nutrientes, si, pero me parece rizar el rizo para arrastrar a la gente a una confusión mayor. Mejor que pusieran ese zumo que colacaos en los hospitales", concluía. Carlos Ríos está en contra de refrescos, bollería y todo aquel producto que tenga muchos conservantes e ingredientes innecesarios, como el azúcar. En su lucha ha movilizado a una legión de personas interesadas por comer los alimentos lo más "limpios" posibles. Tal es su éxito que ha sacado varios libros sobre el tema y, en esta última etapa, se ha lazando al mercado alimenticio con una serie de artículos pensados para sustituir a otros ultraprocesados.