El gigante de la moda Primark ha ido ampliando su catálogo con los años. La multinacional ya no es solo conocida por ofrecer prendas, zapatos, complementos y productos de hogar a precios "low-cost" sino que han incluido en su catálogo una gran variedad de productos de cuidado y belleza.

Uno de sus productos de cuidado corporal estrella es este exfoliante corporal de coco. Al utilizar este exfoliante, gracias a los nutrientes del coco conseguirás favorecer el proceso de renovación celular, activar la microcirculación y ayudar a que tu piel se vea más homogénea y suave... ¡Y solo por 4 euros!

Lo mejor es que este producto es una imitación low cost del exfoliante de sal marina de la marca Mokosh, una empresa familiar polaca. Está hecho con sal natural del Mar Muerto y ricas semillas de arándano y tiene un precio de 21,90 euros.

Si quieres lucir una piel bonita y suave durante todo el año el exfoliante es un "must¨ en tu rutina de belleza.

Paula Echevarría desata la locura con su look de Primark

Paula Echevarría tiene fama de vestir bien. Tanto es así que uno de sus grandes activos como "influencer" es mostrar lo que se pone cada día en Instagram y contar de dónde es. La actriz asturiana luce modelitos de todo tipo, pero el último ha sorprendido a sus fans por la combinación y por el aspecto que le daba de "colegiala".

Echevarría ha posado para sus fans con un conjunto de falda y rebeca de cuadros en color azul marino y blanco de Primark, una firma de ropa "low cost" (a bajo precio). A mucha gente les recordó al uniforma del colegio. La también asturiana Isabel Llano, conocida como Isasaweis, le dejó un comentario muy de la tierrina: "Mírala ella que parez una guaja. ¡Guapaaaaaza!". En general todo el mundo coincidía en la estática pueril del look. Las que no convencieron fueras las botas, que acapararon todas las críticas. El calzado, disponible en otra tienda de precios populares, muchas seguidoras las calificaron como "horribles".

Lo cierto es que la asturiana comparte ropa de todo tipo, siguiendo cuál es su estética en el día a día. Lo mismo muestra su bolso de Chanel en el último viaje en Paris que se coloca un conjunto de Primark que muchas se sus seguidoras le dicen que también han comprado. Además, la actriz también comparte muchas de las prendas de su firma de moda. Con todo, el rango de precios de sus modelitos es de lo más variado.

Sus seguidoras coinciden en que Paula "está guapísima" y le ha sentado genial la maternidad y "ese chico que tienes al lado". Parece que la actriz no recibe últimamente tanta crítica como le suele pasar cada vez que comparte algo en sus redes. Ella misma reconoce en entrevistas que tiene muchos "haters", pero no le preocupa porque tiene claro que no puede gustar a todo el mundo.