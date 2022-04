La organización y el orden de casa puede ser una necesidad o una obsesión. Gracias a la multinacional sueca Ikea tenemos la posibilidad de ordenar y decorar nuestro hogar con productos de gran calidad y a buen precio. Ikea se ha convertido en la cadena de decoración y mobiliario más famosa del mundo, y no es de extrañar. No solo por la variedad de su catálogo a buen precio sino también por las ventajas que ofrecen a sus clientes, como la facilidad de montaje con el eslogan de "Hazlo tú mismo".

En las casas que se construyen a día de hoy, con cada vez menos metros cuadrados, es cada vez más útil tener un buen sofá cama. En cualquier momento se puede presentar un invitado que no esperabas y que pretende quedarse en tu casa. ¿Y que mejor que tener un rincón ya previsto? Lo malo es que los sofás cama no son armarios precisamente baratos. No están hechos para todos los bolsillos.

En Ikea encontramos muchas opciones pero lo cierto es que a veces no es todo tan fácil como parece. En cambio si sabemos elegir los muebles podemos hasta montarlos nosotros mismos de manera fácil y rápida. En las últimas horas Ikea ha rebajado casi 100 euros un sofá cama que los propios clientes definen como "muy fácil de montar". Se trata del modelo Friheten, que ahora mismo cuesta solo 379 euros (se supone que por unos días) y que además es más que cómodo. O al menos eso dicen los clientes. "La verdad es que es muy cómodo y cabe en cualquier sitio", se puede leer en el foro de este mueble en donde los compradores dejan su opinión y en donde tiene cuatro de cinco estrellas (la máxima puntuación).

Ikea rebaja una de sus alfombras más famosas

Hay productos de Ikea que por populares ya son casi icónicos. Es lo que ha pasado con esta alfombra que ahora el gigante sueco ha reducido rebajar hasta los 10 euros. Se trata de una de las ofertas más suculentas de la famosa tienda de muebles.

El modelo de alfombra en cuestión es el "Tiphede". Tiene unas dimensiones de 120 por 180 centímetros. Está fabricada en algodón en colores terrosos, lo que la convierte en una tela muy fácil de combinar. Resulta ideal tanto para un dormitorio como para un salón o un comedor. Quizás por ello es uno de sus artículos más vendidos.

Su versatilidad cromática no es la única bondad de este producto. También su facilidad de limpieza. Dejarla como nueva es tan sencillo como meterla en la lavadora.

Además de una longitud de 180 centímetros y un ancho de 120, cuenta con un grosos de dos milímetros.

La alfombra está fabricada 100% en algodón y encoge, como máximo, un 5%. No debe limpiarse en seco y planchar a menos de 150 grados. Para secarla hay que colgarla.

La alfombra "Tiphede" es una de las que mejores valoraciones tiene de Ikea.

