Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España. No en vano la franquicia alemana ha sabido dar un paso más en su relación con los clientes. No solo venden alimentos y productos de limpieza. También han extendido sus redes a la hora de vender además de lo que normalmente encuentras en el supermercado otros productos que no esperarías como un chándal a muy bajo precio o herramientas o simplemente juegos. No hay que olvidar que muchos de los clientes que acuden a por algo que no es comida al final acaban haciendo de este su supermercado de confianza y por lo tanto consiguen ganar a una generación tras otra.

Pero además ha adoptado otra gran decisión a juzgar por los comportamientos de los clientes. Y es que cada vez más los usuarios de esta cadena de supermercado acuden a una de las tiendas de la cadena con el único objetivo de conseguir uno de los productos de comida para llevar. A ello se ha sumado el impulso que desde estas tiendas se ha dado en los últimos meses a la panadería, una zona de consumo rápido y en la que se ofrecen todo tipo de dulces pero también distintos panes de elaboración artesana que en muchos casos han hecho las delicias de algunos clientes. ¿Cuánto gana un trabajador de Lidl al año? No obstante, a veces este supermercado retira sin avisar algunos de los productos que más demandan tenían. Es lo que ha pasado con el cabanossi, una especie de salchicha seca, larga y fina hecha de carne de cerdo, ​ similar a un salami suave. "Hola @lidlespana porque ya no está a la venta el kabanosi lo hecho de meno", preguntaba un usuario. "Algunos de nuestros artículos son promociones temporales por lo que no forman parte de nuestro surtido. Otros, simplemente no los encuentras porque se agotan debido a su gran demanda. Te aconsejamos preguntar en tu tienda Lidl para que te informen. ¡Saludos!2, contestaban desde la cuenta oficial de Lidl en España. Pero sin duda lo que más triunfa de Lidl son sus electrodomésticos. Hace días la cadena fue noticia por la demanda que tuvo que afrontar por parte de Thermomix por vender un robot de cocina que se hacía pasar casi por el original que es el más vendido en el mundo pero claro por un precio muy inferior, lo que despertó los recelos en el sector. En el último catálogo de Lidl se ha puesto a la venta una cafetera que cuesta poco más de 60 euros, es de color rosa y ha hecho las delicias de muchos clientes que ya han pensado en esta cafetera como el regalo ideal para navidades. Y es que las fiestas y los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina y a la espera de que llegue el Black Friday muchos han empezado ya a seleccionar lo que se van a querer comprar y poco a poco van haciendo listas de deseos que pueden convertirse en realidad. Todos los expertos señalan además que adelantarse a las compras de Navidad es siempre bueno para ahorrar.