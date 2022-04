La estrategia de este supermercado en lo que a consumo se refiere está clara. Lidl se ha convertido a lo largo de los últimos meses en uno de los supermercados con más clientes de España. No en vano la franquicia alemana ha sabido dar un paso más en su relación con los clientes. No solo venden alimentos y productos de limpieza. También han extendido sus redes a la hora de vender además de lo que normalmente encuentras en el supermercado otros productos que no esperarías como un chándal a muy bajo precio o herramientas o simplemente juegos. No hay que olvidar que muchos de los clientes que acuden a por algo que no es comida al final acaban haciendo de este su supermercado de confianza y por lo tanto consiguen ganar a una generación tras otra.

Pero además ha adoptado otra gran decisión a juzgar por los comportamientos de los clientes. Y es que cada vez más los usuarios de esta cadena de supermercado acuden a una de las tiendas de la cadena con el único objetivo de conseguir uno de los productos de comida para llevar. A ello se ha sumado el impulso que desde estas tiendas se ha dado en los últimos meses a la panadería, una zona de consumo rápido y en la que se ofrecen todo tipo de dulces pero también distintos panes de elaboración artesana que en muchos casos han hecho las delicias de algunos clientes. Pero si algo ha hecho que Lidl sea muy apreciado entre sus clientes eso es, sin duda, su política de promociones y descuentos. Hace varias semanas el supermercado de origen alemán batió todos los récords regalando a cada cliente que gastaba más de 20 euros parte de un supermercado de juguete. De hecho una clienta que consiguió hacerlo entero puso una foto en las redes sociales y consiguió el aplauso de muchos que se alegraron de que hubiera logrado tal hazaña. Pero es que aún hay más: muchos clientes han utilizado foros para cambiar lo que tienen y lo que no de ese supermercado. "Yo tengo la leche pero me faltan las salchichas y mi hijo las quiere para completar el super. Hago cambios, estoy en Madrid", decía una usuaria de Facebook hace días. Pero sin duda lo que más triunfa de Lidl son sus electrodomésticos. Hace días la cadena fue noticia por la demanda que tuvo que afrontar por parte de Thermomix por vender un robot de cocina que se hacía pasar casi por el original que es el más vendido en el mundo pero claro por un precio muy inferior, lo que despertó los recelos en el sector. En el último catálogo de Lidl se ha puesto a la venta una freidora sin aceite que ha hecho las delicias de los clientes. "Llevo años usándola y la verdad es que es una gozada", aseguraba una clienta.