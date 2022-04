"Detectada campaña de publicidad fraudulenta en Redes sociales suplantando a Lidl. Redirige a web fraudulenta (#phishing) bajo la excusa de venta de robots de cocina a 1,99€ por el #BlackFriday que solicita datos personales y bancarios para la compra...". Así ha difundido la Guardia Civl la nueva estafa que se está llevando a cabo para suplantar a la marca Lidl y tratar de hacerse con los datos personales de la persona afectada.

La Oficina de Seguridad del Internauta es la que ha difundido esta alerta a través de su web oficial. "Se ha detectado una campaña de publicidad fraudulenta en redes sociales suplantando la identidad de Lidl. El objetivo es redirigir a la víctima a una página web fraudulenta (phishing) bajo la excusa de venta de robots de cocina a 1,99 euros por el Black Friday. Dicha web solicita al usuario datos personales y bancarios para la compra del robot, que realmente esconde una suscripción a un servicio por cuantía de 33 euros cada 14 días".

"El anuncio fraudulento se encuentra navegando por redes sociales. Actualmente, se ha detectado en Facebook pero no se descarta que pueda aparecer en otras redes sociales o incluso mediante otros métodos, a través de correos electrónicos o mensajería instantánea.

El anuncio parece proceder de Lidl y promociona el robot de cocina Monsieur Cuisine Connect rebajado a 1,99 euros por el Black Friday, acompañado de un enlace acortado (no se muestra la URL real) donde supuestamente podrá adquirirse el artículo", cuentan desde el organismo.

Como solución, la Oficina de Seguridad explican que "Si has visto publicidad con estas características, has accedido al enlace y facilitado los datos de tu tarjeta de crédito, contacta lo antes posible con tu entidad bancaria para informarles de lo sucedido. Además, te recomendamos permanecer atento y monitorizar periódicamente la información que hay publicada sobre ti en Internet para evitar que tus datos privados estén siendo utilizados sin tu consentimiento.

Si, tras haber hecho egosurfing (es decir, una búsqueda de tu nombre y otros datos personales en el buscador), encuentras algo que no te gusta o se está ofreciendo indebidamente información sobre ti, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión al tratamiento de tus datos personales. La Agencia Española de Protección de Datos te proporciona las pautas para que los puedas ejercer.

Evita ser víctima de fraudes tipo phishing siguiendo nuestras recomendaciones:

No te fíes de anuncios con promociones increíbles y lee la letra pequeña.

Ten siempre actualizado el sistema operativo, las aplicaciones y el software. En el caso del antivirus, además se debe comprobar que esté activo.

Usa siempre el sentido común y, en caso de duda, consulta directamente con la empresa o servicio implicado o con terceras partes de confianza, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) e INCIBE, a través de la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)2.

