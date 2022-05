Aunque la mayoría de las veces no se preste excesiva atención a ello, elegir en qué parte de las neveras se guarda la compra es importante. Para hacerlo correctamente, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones como qué necesita mayor refrigeración y cuáles son las zonas del electrodoméstico que se encuentran a menor temperatura.

Las zonas más frías de la nevera son las que se encuentran más alejadas del exterior. Por tanto, las baldas de la puerta son las menos frías. Del resto del armazón del refrigerador, la parte de abajo conserva mejor el frío que las de arriba.

Teniendo en cuenta esto, debemos tener en cuenta que la puerta es, entonces, la zona más propicia para conservar salsas, mermeladas, refrescos... productos que no requieren de excesivo frío para su conservación. Y debemos pensar en otra ubicación para otros como la leche, que habitualmente se deja en la puerta.

Algo similar sucede con las carnes, pescados, verduras y demás productos frescos de mercado. Para conservarlos adecuadamente lo idea es utilizar las zonas más bajas del refrigerador.

El producto que debes utilizar para limpiar la nevera

La vinagre de limpieza es uno de los productos más de moda. Te hemos contado dos de sus usos más comunes: uno de ellos para que tu colada tenga mejor olor (así se quedará más “impregnado” el suavizante) y otro para que tu lavadora luzca como nueva (en este enlace te contamos cómo puedes hacerlo), pero los expertos en limpieza van más allá y aseguran que este producto que está en boca de todos tiene más aplicaciones. Puedes usarlo, de hecho, para cosas como la que hoy te comentamos: limpiar la nevera.

Seguro que más de una vez te ha pasado. Te has puesto delante de la nevera, la has abierto y has pensado que necesita un repaso por dentro. No está del todo limpia y quieres ponerle solución al problema. Pues es muy sencillo si lo haces con vinagre de limpieza (en este enlace te decimos dónde puedes comprarla pero está claro que en cualquier supermercado medianamente grande o en cualquier droguería la vas a encontrar).

Primero coge un cubo, echa agua caliente o templada. Añade vinagre y remueve. Con esa mezcla ya realizada moja la bayeta y pásala por todas las baldas. Vas a conseguir resultados que te van a sorprender. Es más que necesario que guardes la limpieza en la nevera. Y no sólo porque es un espacio en el que te fijas a diario. Además de limpio tiene que estar higiénico. No en vano es la zona de tu casa en la que guardas todos los alimentos que te vas a comer y es muy necesario tenerlo todo limpio y bien conservado.

Recuerda que de forma periódica puedes encontrar en nuestra sección de Decoración trucos de limpieza que pretenden mejorar tu calidad de vida. No tienes que pasar mucho tiempo con la bayeta en la mano ni tienes que gastarte mucho dinero. Más bien al contrario. Si sabes cómo limpiar todo va a ser más fácil. Ahorrarás mucho dinero y vas a conseguir también tener más tiempo libre, que todo importa y todo suma. La limpieza es importante, como ya te dijimos antes, por la higiene pero también por la calidad de vida que te puede dar tener la casa en perfecto estado de revista. También para que tus electrodomésticos se conserven perfectamente y no tengas que cambiarlos con el importante coste que esto supone para tu economía doméstica. También hay que saber ahorrar y con trucos de limpieza también puedes hacerlo mejor.