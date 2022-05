Mantener la casa ordenada es una tarea diaria. De poco -o nada- sirve limpiar a fondo uno o dos días a la semana si el resto no se tiene ciudado. Por eso, la regla "un toque" se ha destapado como la técnica ideal para tratar de mantenerlo todo con cierto orden.

Esta moda es muy sencilla. Se trata de tomar la determinación de tocar los objetos una sola vez. ¿Qué se consigue con esto? No dejar cosas en lugares que no son el suyo. Lo que se trata es de que cuando termines de usar algo, no lo apoyes: guárdalo directamente.

Uno de los momentos críticos para para mantener el orden es cuando llegamos a casa. Para ello, resulta vital que cada cosa tenga su sitio y que procuremos respetar al máximo la norma "one touch". Así, evitaremos dejar las cosas desperdigadas.

Otra costumbre clave a la hora de seguir este truco es tirar a la basura directamente aquello que sean residuos. Así evitaremos ensuciar, sobre todo en la cocina.

Truco para limpiar el horno

El horno es uno de los electrodomésticos más difíciles de limpiar. Al estar en continuo contacto con alimentos, además a altas temperaturas, hace que la suciedad, especialmente la grasa, se disperse por todas sus superficies. El cristal es una de las partes del horno más complicadas. Dejarlo como nuevo es ahora tan fácil como seguir este sencillo truco.

Lo primero que debemos hacer es abrir la puerta del horno. En la parte interna superior, la más próxima al asa, encontraremos unas patillas que sujetan los cristales. Hay una a cada lado. Debemos presionarlas a la vez y, con ello, liberaremos el tope de sujeción del cristal.

Una vez retiramos esta pieza, que también suele acumular bastante grasa, ya podremos sacar una de las hojas del cristal. De esta manera, podremos limpiarlas por separado y devolver al horno su aspecto original.