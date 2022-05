La cadena Lidl no solo destaca por sus productos de alimentación. El supermercado se ha convertido también en todo "superventas" de artículos para el hogar. Los productos de cocina son de los más destacados. Especialmente las sartenes, que ahora rebajan de manera considerable.

Lidl tiene a la venta numerosos modelos de sartenes. Entre ellos sartenes con conducción de calor hasta los bordes, perfectas para cualquier tipo de cocinado, aunque especialmente propicias para la elaboración de platos como la tortilla de patata. Ahora, la cadena alemana ha decidido rebajar considerablemente uno de estos modelos que originalmente costaban 99,9 euros.

El descuento que ha aplicado Lidl en este producto es superior al 50%. De hecho, ahora la sartén con conducción de calor hasta los bordes de 28 centímetros de diámetro puede adquirirse por solo 23,99 euros.

La sartén está fabricada en acero inoxidable y tiene un mando ergonómico que facilita su manejo. Su superficie de cocinado es de 28 centímetros, aunque la sartén tiene unas medidas de 50,9x29,6x5,4 centímetros. Pesa aproximadamente 1 kilo y es compatible con placas de inducción.

Lidl ofrece una garantía de dos años sobre este producto, que está fabricado en acero inoxidable.

El artículo en cuestión puede comprarse a través de internet e, incluso, financiarse hasta en 36 pagos.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.