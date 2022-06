Renunciar a la carne no implica, necesariamente, tener que decir adiós a las hamburguesas. El bocadillo americano por excelencia, emblema del "fast food" tiene también sus alternativas vegetales. La OCU ha publicado un informe en el que analizan 14 marcas de hamburguesas vegetales que, aseguran, en algunas ocasiones no tiene nada que envidiar a las cárnicas.

Lidl, la mejor hamburguesa vegetal del mercado

Según el estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la mejor hamburguesa vegana del mercado se vende en Lidl. El supermercado alemán tiene en su "Next level burguer vegana" la mejor opción para los consumidores, a un precio de referencia de 11,41 euros el kilo. Se vende en packs de unos 225 gramos y están elaboradas con los siguientes ingredientes: agua, harina de soja, zanahoria, champiñones, grasa de coco, harina de trigo, proteína de trigo, aceite de nabina y diversos correctores de la acidez.

La proteína base del producto, tal y como señalan desde la OCU, es la soja y el trigo. El precio de los envases es de 2,59 euros.

Carrefour y Aldi completan el podio de las hamburguesas "veggie"

La hamburguesa vegetal "Carrefour veggie hamburguesa red meat style". Su principal proteína base es la soja y el guisante. Tienen un precio de 13 euros el kilo y se venden en packs de 230 gramos, por lo que el precio en caja de cada envase es de 2,99 euros. Vienen dos piezas en cada paquete.

Aldi completa el podio. Lo hace con su hamburguesa "My veggie day, the wonder burguer". Este producto tiene como proteína base la soja y cada envase se vende a 2,99 euros.

El resto de opciones del supermercado

El resto de la clasificación hecha por la OCU queda como sigue:

Metodología del análisis

La OCU ha analizado las hamburguesas vegetales desde diferentes prismas: etiquetado, calidad nutricional, composición del producto, higiene y degustación. Ese último punto ha sido valorado por un panel de expertos que realizó una cata de las hamburguesas. Han tenido en cuenta el aspecto general de lo productos, su color, olor, textura y sabor.