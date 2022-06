La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado anticiparse a la reserva del alquiler de un vehículo de cara al verano debido a que la reducción de la oferta de coches de alquiler del año pasado podría volver a repetirse las próximas vacaciones dada la escasez de suministro de microchips.

En un comunicado, la organización ha recordado igualmente que, a la hora de elegir una póliza, no se puede obligar a ampliar la cobertura básica del seguro obligatorio, aunque puede ser recomendable, ya que un 7% de los usuarios advierte de accidentes o incidencias durante el uso del coche.

No obstante, OCU ha alertado de que al contratar conviene comprobar que la franquicia "no es excesiva", ya que no son raros los seguros a todo riesgo con franquicias superiores a los 1.000 euros.

Asimismo, ha pedido comparar precios entre distintas compañías antes de contratar nada y solicitar precontrato básico de alquiler, con sus cláusulas y excepciones. Para la búsqueda de un vehículo, la organización ha recordado que hay compradores "online" que facilitan la tarea.