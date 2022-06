Nueva estación y nos entran unas ganas de cambio que no podemos resistirnos. Estos muebles, además de baratos, son perfectos para decorar tu hogar con mucho estilo. (En esta página puedes ver todas las ideas de hogar y decoración). Nuestro cuerpo nos pide transformarnos y como ya hemos llenado nuestro armario con todas las tendencias que vienen para esta primavera, ahora le toca el turno a nuestra casa.

Seguro que has pensado en muchas opciones para cambiar tu casa pero a buen seguro que lo que más buscas es que sea un mueble funcional. En ese sentido te ofrecemos una mesa auxiliar que vas a poder comprar por apenas 71 euros en este enlace y que tiene mucho almacenamiento. Además sus colores pegan con todo.

Pero ¿qué dicen los clientes? Hay opiniones para todos los gustos. "Es una mesa. Tiene cuatro patas y esas cosas. Es más fácil de montar que los LEGO de tu hijo, así que no te preocupes si no se te da bien trabajar con las zarpas. No le doy cinco estrellas porque una de las piezas venía más doblada que tú al volver de fiesta un sábado después de enchufarte 4 cubatas. Pero bueno, no es una pieza importante y con un martillo, o un buen amigo vasco, puede enderezarse en un momento", decía hace poco uno de los usuarios que compró la mesa a través de Amazon. Otros, sin embargo, eran algo más críticos. Le pasó a otro cliente que aseguró que no le gustaba que los tornillos "se vieran por fuera".

El mueble de Ikea

La multinacional sueca Ikea se ha convertido en estos últimos años en un símbolo del orden en casa y en punto de referencia para muchos a la hora de decorar su hogar. La variedad de sus productos y la posibilidad de poder montarlos uno mismo ha hecho de esta empresa un líder mundial en la fabricación y venta minorista de muebles, detalles para la casa y otros objetos de decoración, llevando el diseño contemporáneo y lo minimalista para ahorrar espacio como bandera. Cada año muchos están pendientes de sus novedades. Y este año hay una que ha sorprendido. Y mucho.

Este armario de Ikea, de color blanco y perteneciente a la línea Baggebo, es la pieza perfecta para dar un espacio a todas esas cosas que hasta ahora no sabías dónde poner. Con unas dimensiones de 50 centímetros de ancho, 80 de alto y 30 de fondo, el armario se convierte en un lugar idóneo en el que guardar libros, camisetas, revistas, cajas de zapatos o cualquier otra cosa que necesites. Y nada de que se vea, puesto que la puerta evita que las cosas que meterás en su interior queden a la vista. Dentro, tiene dos baldas en las que descansar y almacenar lo que quieras.

Además, puedes combinar este pequeño armario de Ikea con otros productos de la misma serie Baggebo (o con otros si así lo prefieres), que dispone de librerías, armarios expositores y hasta un mueble de televisión. Pero, eso sí, cuando lo montes e instales, deberás fijarlo a la pared con un anclaje que se incluye en el embalaje como precaución ante posibles accidentes.

Las multinacionales siguen encontrando en el concejo de Siero un lugar donde instalarse, crecer y, a su vez, aportar a las arcas públicas. Un ejemplo claro es la firma de muebles Ikea, que ha concluido la reforma de su sótano para la entrega de pedidos online, forma de venta que se ha disparado en el último año. Tanto es así que la firma ha incrementado un 10% el número de trabajadores y no descarta ampliar plantilla en Asturias si sus centros deslocalizados lo requiriesen. La firma está encantada en el concejo y ya prevé una nueva inversión, esta de gran calado, para dotar de energías renovables a sus instalaciones, a través de paneles solares: “Nuestra apuesta es firme en Siero, es una de nuestras tiendas bandera”, recalca el director del establecimiento, Eduardo Díaz.

Díaz detalla a LA NUEVA ESPAÑA los últimos pasos dados por la compañía en Asturias, con clara vocación de seguir ampliando y mejorando la nave de Paredes. Según relata, vieron que la demanda de servicios no presenciales era cada vez superior: “El hacerlo uno mismo sigue funcionando, pero la gente valora más su tiempo y pide que se lo lleves, lo montes o hagas mediciones”, señala.