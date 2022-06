Las cadenas de alimentación españolas han llevado a cabo una subida de sus precios de hasta un 9,5% en el último año según fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Sin embargo, la mayor subida ha ocurrido durante los últimos tres meses. La causa: el conflicto de Ucrania, la subida de los combustibles y energías, y los parones de transportes.

Es mucha ya la cantidad de gente que se queja de ir al super y pagar más dinero, pero llevándose menos cosas a casa. Es algo normal observando la subida que están sufriendo los alimentos. Y no solo estos productos, si no muchos otros que también podemos encontrar en estos establecimientos, como productos de higiene, limpieza o belleza. Se habla incluso de marcas que están recurriendo a la "reduflación", lo que significa que introducen en sus envases menos cantidad de producto mientras que mantienen el precio para que no exista subida y la gente no se dé cuenta; pero la subida es algo evidente, lo puedes ver en los tickets de la compra, cada vez más caros y escuetos.

Para saber si algún establecimiento ha conseguido moderar sus precios y escapar a esta tendencia, la OCU ha realizado un estudio durante varios meses en los que vigilaban los precios de 156 productos en las tiendas online Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Dia, El Corte Inglés, Eroski, Hipercor y Mercadona. Con los datos recabados pudieron observar que no existe una diferencia notable entre las diferentes cadenas; todas han sufrido un aumento que ronda el 10%. Sin embargo, la subida más notable la ha dado Carrefour, incrementando sus precios un 12,1%. Le seguiría muy de cerca el "tan de moda" Mercadona, con un 11,4%. A pesar de ello, siguen siendo los dos establecimientos más baratos junto a Alcampo. En contraposición, Hipercor y El Corte Inglés son los que menos subida han experimentado, pero siguen siendo de los más caros.

Los supermercados priman el consumo de marca blanca

El alza de los precios este 2022 ha evidenciado uno de los axiomas típicos en el sector de la distribución; que aunque suban los precios siempre hay que comer. La consultora Kantar ha divulgado este martes un estudio en el que constata que el consumo está actualmente más marcado por el fin de la crisis sanitaria que por el alza de los precios. La idea es que los españoles siguen consumiendo en el supermercado pese a que suben los precios, solo que las grandes cadenas de supermercados están aprovechando para elevar las ventas de sus propios productos (la marca blanca) frente a los de las primeras marcas: "Se observa un desarrollo de la marca de la distribución empujado por el incremento de oferta de los detallistas, no por la demanda de los consumidores", afirman los expertos de Kantar. Es decir, "ante la subida de precios, los españoles no optan por comprar menos alimentos y bebidas, sino que reducen antes su gasto en otros productos y servicios", concluye Kantar.