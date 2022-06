Las grandes empresas compiten por hacer más fácil y rápida la vida de la sociedad. Cada día que pasa, los productos nos ahorran más tiempo, además de ponernos las cosas más fáciles. Pero hay veces que se exceden en sus pretensiones. Es el caso del nuevo producto de Mercadona, pasta ya cocinada.

Pero la polémica no viene de la pasta en sí. Viene del modo de preparación. La pasta viene ya cocida dentro de unas bolsitas individuales de ración muy cómodas. Para tener nuestra pasta lista, lo único que tenemos que hacer es meterla en el microondas 5 minutos o en una olla con agua hirviendo. Es decir, más o menos el tiempo que se tarda en cocinar una pasta cruda.

La gente no da crédito en las redes sociales. Lo asemejan a cuando la famosa marca de tecnología "Apple", sacó un cable que se conecta a los auriculares inalámbricos para no perderlos. Está claro que este tipo de artículos no pasan indiferentes.

La bebida de Mercadona para el verano que regresa para alegría de los fans

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país. Mercadona está devolviendo a sus estantes uno de los productos estrella de los meses de calor. Se trata del Gazpacho, uno de los alimentos más demandados en esta época y que hace las delicias de los clientes por sabor natural, que recuerda a como si estuviera recién hecho.