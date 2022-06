Si eres asiduo a Mercadona seguro que alguna vez has buscado qué novedades tiene el supermercado. Es habitual que lancen productos cada cierto tiempo y la cuenta de Instagram "Novedades Mercadona" los suele cazar todos. Este perfil que cuenta con millones de seguidores cuelga las fotos, las características, ingredientes y precio. Además, siempre añade la coletilla "visto en el Mercadona de Guadalajara". Este detalles ha despertado la curiosidad de los usuarios, que se preguntaban por qué siempre compartía los productos del mismo supermercado. Ella contestó sin dudar: "Es que yo vivo en Guadalajara".

La persona que está detrás de la cuenta no es ninguna trabajadora de Mercadona, no pertenece al equipo de marketing de la firma, ni está en plantilla como creadora de contenido en Instagram. La cuenta más famosa sobre las novedades de Mercadona la gestiona Inma, una ama de casa de Guadalajara. Y no lo esconde. Varias veces en su cuenta ha tenido que aclara que no es una cuenta profesional de Mercadona, sino que es una cuenta que creó para compartir con los demás los productos del supermercado al que suele ir y del que se confiesa una "loca empedernida".

Pero Inma no solo triunfa en Instagram. Tiene un canal de YouTube (Inma y sus novedades) donde muestra todo lo que compra en Mercadona y cuenta qué le parece cada producto. Por lo general, consume todo tipo de alimentos del supermercado, pero los vídeos que más triunfan son aquellos en los que muestra novedades o productos de limpieza. Inma procura siempre no entrar en polémicas. Son muchos los usuarios los ingredientes de según qué productos por tener mucho azúcar o demasiados aditivos. Ella se mantiene al margen y dice limitarse a compartir todo aquello que ve con el cartelito de "novedad" en el supermercado al que acude prácticamente a diario en Guadalajara.