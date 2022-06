Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, refuerza la calidad de las Cintas de Bacon Hacendado, como resultado de una inversión de cinco millones de euros realizada por el Proveedor Totaler Casa Tarradellas en la mejora de procesos, que ha permitido la reducción de virutas de producto en el interior del envase.

Elaboradas en Gurb (Barcelona) e ideales para pizzas y pasta con salsa carbonara, las Cintas de Bacon Hacendado son testadas periódicamente en sesiones de coinnovación con clientes para contrastar su calidad.

El nuevo producto de Mercadona que endulza de una manera saludable

Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades.

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país.

La cadena valenciana cuenta con una amplia gama de productos para endulzar, además del azúcar de toda la vida: Stevia, sacarina, edulcorante líquido... Pero la gente siempre ha reclamado algún producto que endulce sin utilizar demasiados químicos y sin dejar el sabor característico de la Stevia.

Para eso, Mercadona ha estrenado el Eritritol, un edulcorante que se ha vuelto muy popular en el mercado en los últimos años. Se encuentra en muchos de los productos bajos en calorías o sin azúcares que algunas personas incluyen en su dieta regular.

El eritritol es un alcohol de azúcar que se obtiene por la fermentación de azúcares. Este tipo de edulcorantes son de absorción lenta, por lo que la respuesta de insulina lo será también. Esto provoca que los niveles de glucosa en sangre aumenten de manera gradual, sin producir picos. Por todo ello, el eritritol es la opción ideal para personas diabéticas, por ejemplo.