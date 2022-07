Quizás, a la salida del trabajo o de la universidad, te hayas dado cuenta de que estos días de que el sol brilla con más fuerza que nunca, el calor ha llegado, los parques se han llenado de niños jugando, la gente con sus outfits veraniegos por la calle, los prados llenos de toallas y los merenderos a rebosar.

Las cadenas de alimentación ya han empezado a ofrecer los productos típicos del periodo estival: helados, gazpachos, ensaladillas... Pero sin duda, hay un par de productos que están destacando, sobre todo por su elevado precio. Hablamos de las sandías y los melones.

¿Quién no ha comido sandía o un melón en verano? En España, la tradición del melón con jamón en los meses más calurosos es un plato fijo de toda casa. La sandía, de postre, también. Sin embargo, esta temporada, el precio de estos productos se ha disparado llegando a alcanzar unos precios desorbitados. Esto ha hecho que muchos usuarios de las redes se hayan hecho eco de la noticia y hayan empezado a crear memes sobre el asunto.

"A tomar por el culo las vacaciones, me he comprado una sandía", dice un usuario en modo irónico, al que otro replica: "He ido al supermercado a comprarme un melón y me han pedido las dos últimas nóminas".

Los chistes sobre el tema se cuentan ya por miles: "Si esta noche me tocara la lotería, mañana le echaba gasolina al coche y a la vuelta me compraba una sandía", bromea otro usuario. Tantas son las bromas sobre el asunto, que muchos internautas están realmente enfadados: "Estos precios no son normales, pero no nos queda otra que reírnos, porque si no, lloraríamos".