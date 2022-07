Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pues la cadena alemana ha llegado con una de sus últimas novedades de una de sus marcas, "Silvercrest": Una freidora de aire a un precio de 49,99 euros. Con ella podrás freír tus alimentos sin utilizar nada de aceite ni grasa, tiene una capacidad de 2,5 litros aproximadamente, 1.350 w de potencia, y muchas otras cualidades y funciones más. Basta con introducir los alimentos que quieras cocinar, programarla, y en unos minutos tendrás tus alimentos listos.

Las reseñas son inmejorables: "Las patatas fritas quedan iguales que habiéndolas hecho en una sartén", dice una usuaria de este producto que ya está agotado después de una semana de venta (se sacó el pasado día 2) y que por el momento no se sabe cuando va a volver a estar disponible.

La tumbona de Lidl que se convierte en carrito

El último producto estrella dela cadena alemana es una tumbona de playa que se puede utilizar como carrito de transporte. Depende de la posición en la que lo utilices, podrás sentarte y tumbarte en ella, o transportar cualquier tipo de cosa como si de un carretillo se tratase.

El producto cuenta con un respaldo regulable en 5 posiciones con un práctico bolsillo de malla. Además, se pliega ocupando muy poco espacio, por lo que se guarda muy fácilmente en cualquier espacio o incluso en el maletero de nuestro coche. Por otro lado, es muy fácil de transportar gracias a sus 2 ruedas resistentes. Tiene un precio de 29.99 euros y Lidl te lo envía en 24 horas, aunque también está disponible en sus tiendas físicas.