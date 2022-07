A la hora de adelgazar y querer llevar una rutina más saludable, hay una máxima que debes tener muy clara y que prácticamente siempre se cumple: no existen las dietas milagros. Es cierto que comenzar a perder esos kilos de más es un a rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio. La paciencia y el ser constante en la alimentación son dos pilares fundamentales en el camino al adelgazamiento. Además, debes tener en cuenta que el hacer ejercicio es algo tan importante como comer bien. Ojo, esto no significa que debas pasar incontables horas corriendo sobre una cinta o máquina elíptica ni sacrificar tu tiempo de ocio en el gimnasio. Existen diferentes rutinas que puedes realizar sin salir de casa y con el que notarás increíbles resultados.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales… Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

El comer sano no es sinónimo de ingerir solo ensaladas de lechuga y tomate ni pasar hambre a todas horas. Existen multitud de alimentos bajos en calorías que son un aliado fundamental para sobrellevar la dieta y emplear como snack entre comidas.

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es la que menos engordan y los cócteles o combinados los que más. También es fundamental alejarse de esos “placeres” para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.

