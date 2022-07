Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pues la cadena alemana ha llegado con una de sus últimas novedades de una de sus marcas, "Silvercrest": Una freidora de aire a un precio de 49,99 euros. Con ella podrás freír tus alimentos sin utilizar nada de aceite ni grasa, tiene una capacidad de 2,5 litros aproximadamente, 1.350 w de potencia, y muchas otras cualidades y funciones más. Basta con introducir los alimentos que quieras cocinar, programarla, y en unos minutos tendrás tus alimentos listos.

El artículo se está agotando, por lo que si te interesa, deberías darte prisa. Las reseñas son inmejorables: "Las patatas fritas quedan iguales que habiéndolas hecho en una sartén", dice una usuaria de este producto. Puedes comprar la freidora aquí.

El nuevo producto de Lidl que te ayudará a drenar líquidos: "se pierde bastante volumen"

A la hora de adelgazar y querer llevar una rutina más saludable, hay una máxima que debes tener muy clara y que prácticamente siempre se cumple: no existen las dietas milagros. Es cierto que comenzar a perder esos kilos de más es un a rutina difícil y tediosa, sobre todo, para aquellos que nunca han estado a dieta o que apenas realizan ejercicio. La paciencia y el ser constante en la alimentación son dos pilares fundamentales en el camino al adelgazamiento. Además, debes tener en cuenta que el hacer ejercicio es algo tan importante como comer bien. Ojo, esto no significa que debas pasar incontables horas corriendo sobre una cinta o máquina elíptica ni sacrificar tu tiempo de ocio en el gimnasio. Existen diferentes rutinas que puedes realizar sin salir de casa y con el que notarás increíbles resultados.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales… Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.