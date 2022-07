El negocio de Carlos Ríos sigue creciendo. El nutricionista lleva meses comercializando sus propios productos "realfooder" (buenos procesados sin aditivos ni ingredientes extra) y ahora se lanza a la venta de comida a domicilio. Aunque todavía no está en marcha y no se sabe qué productos pondrá a la venta sí parece que será una competencia "saludable" al Mc Donalds. Carlos Ríos ha compartido la imagen de la caja de una hamburguesa y anuncia la llegada de "Realfooding To Go".

"¿Has pensado en restaurantes 'realfooders'? No sería mala idea en vez de Mc Donals". Este es el mensaje que le escribía una seguidora al nutricionista y que este ha compartido para anunciar que la iniciativa ya está en marcha. La gran mayoría de los seguidores de este movimiento que consiste en comer productos naturales y eliminar de la dieta los ultraprocesados está encantado con la idea de poder comerse una hamburguesa realfooding. El nutricionista no deja de abrir vías de negocio. Hace unos días añadió un nuevo producto a su lista de buenos procesados: el AOVE untable. El artículo vino de la mano de una nueva polémica; algo que viene siendo habitual cada vez que lanza alguno nuevo. En este caso, le criticaban al nutricionista vender como nuevo algo que se lleva haciendo muchos años. "Hemos sacado el primer AOVE untable del mundo", decía Ríos. Y le llovieron las críticas.