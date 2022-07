Lidl ha ganado popularidad en el mercado español gracias a la venta de productos de todo tipo a precios bajos, no solo en lo que respecta a la alimentación y la bebida. La marca alemana, ya extendida por más de 30 países, destaca por la distribución temporal de materiales según la temática: equipamiento deportivo, herramientas, material escolar, decoración, iluminación, y un largo etcétera.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Ahora, y con las temperaturas superando los 40 grados en casi toda España, no es de extrañar que los productos más vendidos de la marca tengan que ver con la búsqueda de la comodidad y el frescor. Es por eso que destacan los ventiladores, entre ellos el Ventilador de pie con mando a distancia. La opción está disponible en color blanco y negro y tiene un coste de 32,99 euros. El popular producto tiene una potencia de 45 vatios y cuenta con configuración de apagado automático y regulación de altura y de ángulo. También tiene tres funciones distintas: normal, natural y noche; y un ángulo de inclinación regulable.

El nuevo producto de Lidl que te permitirá ahorrar energía

También los instrumentos de cocina son populares entre los consumidores. En este caso, Lidl acaba de sacar un asador de hierro fundido para asar, estofar y cocinar al vapor todo tipo de platos. Una de las principales ventajas del producto, además de su versatilidad, es su capacidad de distribución uniforme del calor, una característica que permite favorecer el consumo energético de manera más eficiente. El asador, de hierro fundido, está disponible en color verde y rojo y tiene una capacidad de hasta 4 litros. Incluye tapa y es compatible con todo tipo de cocinas, incluyendo la inducción. También podrá introducirse en el horno a temperaturas por debajo de los 240 grados.

Su precio es de 34,99 euros, una opción asequible para los interesados.