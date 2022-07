Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

En esta ocasión, la marca de supermercados alemana ha lanzado un producto para satisfacción del público. La gente solicitaba en las redes ropa de tallaje grande, y Lidl ha respondido. El supermercado ha lanzado un "taquini" perfecto para aquellas mujeres que necesiten una talla grande. Su precio es de 9.99 y las reseñas son buenas. Puedes encontrarlo aquí.

El nuevo producto de Lidl que te permitirá ahorrar energía

También los instrumentos de cocina son populares entre los consumidores. En este caso, Lidl acaba de sacar un asador de hierro fundido para asar, estofar y cocinar al vapor todo tipo de platos. Una de las principales ventajas del producto, además de su versatilidad, es su capacidad de distribución uniforme del calor, una característica que permite favorecer el consumo energético de manera más eficiente. El asador, de hierro fundido, está disponible en color verde y rojo y tiene una capacidad de hasta 4 litros. Incluye tapa y es compatible con todo tipo de cocinas, incluyendo la inducción. También podrá introducirse en el horno a temperaturas por debajo de los 240 grados.