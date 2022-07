Lidl ha ganado popularidad en el mercado español gracias a la venta de productos de todo tipo a precios bajos, no solo en lo que respecta a la alimentación y la bebida. La marca alemana, ya extendida por más de 30 países, destaca por la distribución temporal de materiales según la temática: equipamiento deportivo, herramientas, material escolar, decoración, iluminación, y un largo etcétera.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Su variedad constante en las ofertas le permite llegar a una variedad mucho más grande de público, tanto por sus productos para el hogar como para las terrazas. Es conocida también su gama para productos de jardinería que de vez en cuando llenan los estantes de manera temporal. Pero una buena zona exterior no solo depende de la decoración, sino de la comodidad. Es por eso que la marca alemana ha puesto a disposición de los clientes una nueva silla plegable de Camping, apta también para estos tiempos de festival, pesca o actividades al aire libre. Su comodidad y su precio, de 14,99, la convierten en una opción a tener en cuenta. En cuanto a su color, está disponible en color azul y negro.

Otro de los productos populares de cara a toda temporada de verano son los ventiladores. Entre todos los que Lidl pone a la venta, triunfa el Ventilador de pie con mando a distancia. La opción está disponible en color blanco y negro y tiene un coste de 32,99 euros. El popular producto tiene una potencia de 45 vatios y cuenta con configuración de apagado automático y regulación de altura y de ángulo. También tiene tres funciones distintas: normal, natural y noche; y un ángulo de inclinación regulable.