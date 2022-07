Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Desde entonces la cadena de supermercados ha intentado ser un poco original en sus propuestas. En este sentido los electrodomésticos se han convertido en un must entre sus clientes. No en vano todos los que acuden a hacer su compra diaria casi que acaban encontrando algo que les convence en las estanterías en las que no se vende alimentación. En este sentido los folletos de Lidl se han convertido en los más buscados. Quién más quién menos busca en estas publicaciones cosas que regalar tanto en Navidad como en otras fechas especiales como el cumpleaños.

Pues ahora, la cadena de supermercados alemana parece que quiere empezar a apostar por el veganismo. Y no lo hace desde el desconocimiento, sino que incorpora a una de las empresas más potentes a nivel nacional de este tipo de alimentación. Estamos hablando de "Heura", una empresa que, "además de ofrecer productos 100% vegetales, somos 100% Mediterráneos. ¿Qué queremos decir? Nuestros productos respiran herencia y gastronomía mediterránea, es decir, utilizamos ingredientes de alta calidad como el aceite de oliva, son clean label, tienen altos valores nutricionales y un sabor increíble".

Pero, ¿Qué es Heura?

"Heura es una planta que se expande rápidamente llenando el mundo de vida, naturales y color. Eso es lo que buscamos cuando creamos la marca. Nuestro primer cliente fue un pequeño local, en el barrio de Poblesec en Barcelona y actualmente estamos en más de 10 países y seguimos creciendo a ritmo vertiginoso. Y esto es solo el principio, hemos venido ara revolucionar el actual sistema alimentario con mucha carne vegetal", según indican desde la empresa.