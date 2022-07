Comer bien y hacerlo fuera de casa a veces no es fácil. Es verdad que a lo largo de los últimos años ha habido muchos cocineros que han utilizado la ya famosa técnica de cocinar un día y comer toda la semana. Pero no siempre es fácil. Y a veces viene bien una pequeña ayuda. En el Mercadona parece que son conscientes de esa realidad y a lo largo de los últimos meses desde esta cadena de supermercados han puesto a la venta numerosos productos que ya están cocinados y que nos pueden sacar de un apuro en un día determinado. Además, debido a la importancia tanto de la legislación como de la conciencia social, muchos de estos productos se elaboran ya con productos naturales, lo que nos permite adelgazar (o al menos no engordar en exceso) cuando comemos fuera de casa.

Mercadona sigue incorporando novedades a sus estanterías. Se trata de productos que se van sumando a su cesta de la compra y que en no pocas ocasiones hacen las delicias de los compradores. Hace unos días el supermercado optó por traer a España productos portugueses que eran muy consumidos en el país vecino y que ahora también están triunfando en nuestro país. Mercadona ha conseguido a lo largo de los últimos años ir ganando cuota de mercado con varias estrategias. Una de las más exitosas puestas en marcha en los últimos años es la de la comida preparada. Se trata de alimentos cocinados en los propios supermercados que se pueden comer en el acto. Otra de las claves del éxito fue, sobre todo en las grandes ciudades, ampliar el reparto a domicilio del que se puede disfrutar en apenas unas horas. En los últimos meses se han añadido muchos productos a la lista de novedades. Hace unos días en Instagram triunfaba mucho una receta de pastel de calabacín con pollo que era recomendada incluso por varios nutricionistas. Se trata de un plato ya preparado que nos puede solucionar de forma fácil y rápida una comida. View this post on Instagram A post shared by Fran (@fran_trainner)