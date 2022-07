Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades.

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país. Mercadona está devolviendo a sus estantes uno de los productos estrella de los meses de calor. Se trata del Gazpacho, uno de los alimentos más demandados en esta época y que hace las delicias de los clientes por sabor natural, que recuerda a como si estuviera recién hecho. La receta que más triunfa en la cocina preparar un gazpacho fresco en menos de 10 minutos que se ha hecho viral En esta sencilla receta se desvela cómo prepararlo en menos de diez minutos. Se necesitan los siguientes ingredientes: siete tomates, un pimiento rojo, pepino, ajo, aceite de oliva, vinagre (preferiblemente de Jerez) y sal. Los paso de la elaboración son muy sencillos: Se lavan y se cortan los tomates en trozos. Se reservan en un bol grande. Se pelan los pepinos y se cortan en trozos generosos. Se reservan junto a los tomates. El pimiento, lo mismo, se lava y se corta. Se pela un diente de ajo y se incorpora. También un chorro de aceite, otro de vinagre y la sal. También una taza de agua fría. A ser posible de la nevera. Una vez tenemos todos los ingredientes en un bol o una olla, se deben triturar con una batidora. Si se prefiere que el gazpacho tenga una textura más ligera, parecida a una sopa, debe agregársele más agua durante el triturado. Rectificar de sal y conservar en la nevera hasta justo antes de servir. Otro ingrediente muy habitual es añadirle pan duro de hogaza al gazpacho antes de triturarlo todo. También se le pueden añadir especias como el comino, que empasta perfectamente con los sabores de las verduras. También hay quien le echa un cuarto de cebolla a la elaboración. Hay también quien gusta de innovar con los gazpachos. De hecho, hoy en día no solo se hace de tomate. También son frecuentes los gazpachos en los que el ingrediente principal son las fresas, el melocotón o incluso el kiwi. En estos casos suelen utilizarse los ingredientes ya citados añadiendo la fruta. La idea es que, pese a llevar fruta, que contiene azúcar, éste sea un plato salado, por lo que no se prescinde ni de la sal, ni del ajo, ni de ningún otro ingrediente. A la hora de servir es también frecuente hacerlo junto a unos cubitos de hielo, para tratar de conservarlo lo más frío posible.