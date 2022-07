Un producto para mascotas de Lidl triunfa en internet. Se trata de una cama para perros muy económica, ideal para el descanso y aliviar el estrés de los canes. Lo mejor es su precio: se vende por menos de 15 euros.

La cama para perros está fabricada con felpa suave acolchada. La descripción que hace Lidl en su página web destaca que se trata de un artículo suave y resistente.

Está fabricado en poliéster, un material lavable a 30 grados. Tiene un diámetro de 70 centímetros y una superficie de apoyo de 45. Pesa menos de un kilo, 910 gramos.

La marca está tan segura de su éxito que ofrece tres años de garantía con este artículo.

La cama para perros de Lidl se vende a 14,99 euros.

Lidl es una cadena de supermercados alemana fundada en 1930. Comenzó a expandirse en la década de los 70 del siglo pasado por el país germano y, a finales de los 80 hizo lo propio por el resto del viejo continente. Su primera tienda en España la abrió en Lleida en 1994. Desde entonces cuenta con más de 600 supermercados por todo el país.

Pero su éxito no está (o no solo al menos) basado solo en la alimentación. De hecho Lidl cuenta con numerosos productos que tienen que ver con la limpieza del hogar y que muchas veces triunfan entre los que son aficionados a las tareas del hogar (o entre aquellos a los que no les queda más remedio que serlo, que de esos hay muchos). El caso es que venden muchos electrodomésticos que nos pueden ayudar (y mucho) en el día a día.