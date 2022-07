Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura), el huevo es el alimento más nutritivo que existe después de la leche materna: es rico en proteínas, contiene vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales, además proporciona antioxidantes y ácidos grasos que benefician la salud, entre ellos la cardiovascular.

Para disfrutar de toda esa catarata de beneficios que nos ofrece este "súper alimento", de la mano de Pazo de Vilane resolvemos las dudas más frecuentes que suelen presentarse en torno a los huevos y que nos ayudarán a consumirlos mejor:

1 ¿Puedo lavar los huevos antes de guardarlos en el frigorífico? No. Nunca hay que lavar los huevos antes de guardarlos en el frigorífico, pero sí podemos hacerlo justo antes de cocinarlos. Si se lavan y después los guardamos, la contaminación externa, al tener el huevo una superficie porosa, podría estropear el interior del huevo.

2. ¿Qué significa el código que aparece marcado en el huevo? Es el sistema de trazabilidad del producto hacia la tienda. En el huevo aparecen reflejados una serie de dígitos que nos explican la forma de cría de la gallina. El primer dígito que se muestra va del 0 al 3. Si el primer dígito que sale es un 3, indica que el huevo procede de una granja en la que las gallinas están enjauladas. Si es un 2, indica que las gallinas viven en el suelo, pero en un recinto cerrado. Si el dígito es un 1, son gallinas criadas al aire libre, de dónde viene el huevo campero. Si es un 0, las gallinas están al aire libre y también cuentan con una alimentación ecológica.

3. ¿Es seguro consumir huevos en verano? Por supuesto. El huevo en España es un alimento sometido a estrictos controles sanitarios, tanto en las gallinas -desde el momento en que nacen hasta que terminan su vida- como en el propio huevo.

4. ¿Pasa algo si casco el huevo en la misma sartén en la que lo voy a cocinar? Esta es sin duda una práctica habitual, la de romper el huevo en el canto de la sartén o en el del plato en el que vamos a batir el huevo. Sin embargo, lo recomendable es hacerlo en un recipiente diferente al del cocinado, por ejemplo, en un cuenco o plato aparte. De esta manera evitaremos que caigan trocitos de la cáscara dentro del recipiente que pueden contaminar el interior del huevo.

5. ¿Cuánto tiempo se conserva en óptimas condiciones un huevo cocido? Un huevo cocido puede conservarse en el frigorífico durante una semana siempre que se mantenga con la cáscara. De hacerlo sin cáscara, lo recomendable es comerlo en el mismo día y mantenerlo refrigerado hasta su consumo. También por seguridad alimentaria, no hay que esperar más de dos horas para guardar el huevo cocido en el frigorífico una vez cocinado.

6. Voy a cocinar un huevo y no se lee bien en la cáscara la fecha de caducidad ¿Cómo puedo saber si está fresco? En cualquier momento y en tu casa puedes comprobar si tus huevos están frescos a través de una sencilla prueba: la de flotación. Para hacerla sólo tienes que llenar un vaso de agua y depositar dentro el huevo, con cuidado. Si cae al fondo, puedes comer el huevo con total tranquilidad, pues está fresco. Si se queda en medio, está perdiendo frescura; si flota, no es un huevo fresco. El motivo de que flote es que a medida que envejece va introduciéndose aire en su interior, porque su cáscara se deteriora y sus membranas se despegan, aumentando la cámara de aire.

7. ¿Debo desechar el huevo si al romperlo veo un cordón gelatinoso blanquecino pegado a la yema? No. Ese cordón es la chalaza y la prueba inequívoca de que el huevo está muy fresco y su función es mantener la yema en el centro del huevo. Si está, se distinguirá bien porque destaca frente al amarillo intenso de la yema y la gelatina transparente de la clara.

8. En el supermercado ¿cómo puedo elegir los huevos más frescos? Cuando vayas a la compra busca la caja de huevos con fecha de puesta más reciente, al igual que haces con la ropa cuando eliges la talla. Tendrás más días para disfrutar de tus huevos bien frescos.

9. ¿Tiene mucho colesterol el huevo? El huevo contiene colesterol, pero éste no se asimila por el cuerpo y es eliminado en su mayor parte. Además, contiene fosfolípidos, unos nutrientes que impiden que esa mínima absorción llegue a darse. Es decir, destierra de una vez de tu mente la famosa asociación huevo y colesterol porque es falsa. Consumir huevos no eleva el colesterol.

10. ¿Cuántos huevos pueden comerse al día? La comunidad científica coincide en afirmar desde hace años que una persona adulta y sana puede consumir sin miedo hasta 6-7 huevos, es decir, uno diario.

Tu salud no sólo no se resentirá, sino que mejorará. El huevo tiene una gran capacidad saciante, pocas calorías, y muchas proteínas, por tanto es muy probable que -si eliges bien los alimentos con los que acompañarlo- lidiarás mejor con el sobrepeso, entre otras patologías.

11. Me voy de viaje un par de días y los huevos que tengo en la nevera van a caducar cuando esté fuera ¿qué puedo hacer para conservarlos durante más tiempo y no tener que tirarlos a mi regreso? Si no podemos consumir los huevos antes de irnos unos días fuera de casa, una buena solución es cocerlos. Recuerda que un huevo cocido puede conservarse en el frigorífico durante una semana siempre que se mantenga con la cáscara y se respete la cadena de frío.

12. ¿Son mejores los huevos blancos o morenos? Lo cierto es que los expertos no aprecian grandes diferencias nutricionales entre los huevos blancos y los morenos, procedentes respectivamente de gallinas con plumaje blanco y pardo. El huevo de gallina, sea cual sea su color, es un verdadero súper alimento por su valor nutricional; ahora bien, todo dependerá de la buena crianza. Una gallina en mal estado de salud, maltratada o infra alimentada producirá huevos de peor calidad.

13. ¿En qué se diferencia un huevo campero del resto de huevos? Un huevo campero se diferencia de los llamados "libres de jaula" en que las gallinas que los producen pueden salir al exterior. O sea, los huevos camperos son de gallinas que pastorean en el campo, por lo que pueden incorporar nutrientes extras en sus paseos como vitaminas o minerales a través de sus "picoteos" campestres

14. ¿Por qué si en el supermercado los huevos no están refrigerados al llegar a casa hay que meterlos en la nevera? La AECOSAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) advierte que es importante que los huevos no sufran cambios bruscos de temperatura. Por este motivo, los huevos en los comercios no están en la zona de refrigerados, ya que el contraste térmico al salir al exterior podría perjudicarles en mayor medida que el posible beneficio de guardarlos en frío en las tiendas.

Eso sí, una vez llegues a casa, guárdalos en la nevera y no los saques más que para cocinarlos y comerlos.

Por otro lado, no es aconsejable almacenar los huevos en la puerta de la nevera, ya que allí sufrirán más los cambios de temperatura. Recuerda, lo ideal es colocarlos en uno de los estantes interiores del refrigerador.