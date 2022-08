Muchas son las veces que nos preguntamos el por qué de que nuestras viviendas luzcan con un aspecto desordenado y sucio a pesar de haber limpiado. La gente se rompe la cabeza buscando trucos de limpieza a pesar de tenerlo todo bastante higiénico, y sin embargo, mantienen la idea de que no está impoluto.

La solución: la limpieza visual. Si, has leído bien. La limpieza visual es la nueva tendencia que triunfa entre los grupos de limpieza. Ponen el siguiente ejemplo: Imagínese una nevera llena de imanes de viajes. La nevera puede estar perfectamente limpia, pero dará una imagen sobrecargada y sucia. Sin embargo, si eliminamos todos esos adornos, el electrodoméstico parecerá nuevo. Un usuario de Facebook ha compartido el siguiente vídeo para mostrar el proceso y el resultado.

La regla de los dos minutos

Te has pasado todo el día limpiando, recogiendo aquí y allá, guardando las cosas que estaban desperdigadas por la casa y, sin embargo, en sólo un par de horas parece que todo vuelve a estar sucio. No es cierto, es sólo la impresión, puesto que el desorden da sensación de suciedad y dejadez aunque cada superficie de tu casa esté reluciente. No importa cuánto tiempo has empleado en asear tu hogar, si tienes trastos desperdigados por las habitaciones, pronto (incluso a ti, que sabes que está impoluto) te dará la sensación de que tienes que volver a limpiar.

Para evitar este tipo de situaciones y abordar las tareas más habituales de la casa, sin esfuerzo y de manera natural, ha surgido una nueva forma de afrontar las tareas cotidianas. Es un truco de limpieza fácil y sencillo que te ayudará a mantener el orden y la limpieza en casa por más tiempo. Se trata de la regla de los dos minutos, un nuevo método de limpieza que cada vez gana más adeptos porque permite realizar tareas simples y cotidianas y eliminarlas de la limpieza general sin apenas darte cuenta.

Son cosas muy sencillas que casi no te llevarán tiempo y que, a cambio, te permitirán vivir con más descanso y sin tanto estrés por mantener la limpieza. De hecho, una vez que introduzcas en tu rutina el truco de limpieza de los dos minutos, ya nunca lo abandonarás.

La regla de los dos minutos establece que si una tarea lleva menos de dos minutos hacerla, no hay que dejarla para luego, sino que lo mejor es realizarla y olvidarse de ella. Es una regla de limpieza que puedes extender a toda la familia, en función de las posibilidades de cada uno de sus miembros, y que se adapta pronto y fácilmente a cualquier estilo de vida.

Algunos ejemplos de tareas de limpieza que puedes hacer siguiendo esta regla de los dos minutos son los siguientes: