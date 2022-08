Alcampo es una empresa de supermercados extendida a nivel nacional. Destacan sus precios y la variedad de productos que puedes encontrar entre sus estantes, ya que no solo son centros dedicados a la alimentación: ropa, productos del hogar, electrodomésticos, juguetes, y una larga lista más que hará que puedas encontrar la mayoría de cosas que estés buscando entre ellas. La filial de la cadena francesa Auchan no solo incluye su propia marca blanca, sino que comercia productos de todas las marcas.

Tanto es así que incluso realiza las míticas colaboraciones que de vez en cuando las tiendas, sobre todo de ropa, lanzan con alguna serie, película o videojuego populares. Decoran sus productos con los personajes y eso al público parece encantarle. Por eso precisamente Alcampo ha sacado esta nueva bolsa de tela con motivos de Animal Crossing, el famosísimo videojuego de Nintendo que sacó una nueva versión para las nuevas consolas hace escasos años. Su precio ha sido uno de los motivos por los que todo el mundo la busca, ya que tiene un coste de 3,99 euros.

Además de la bolsa de tela, Alcampo ha lanzado otra serie de productos acordes a la vuelta al cole. Así, quien quiera hacerse con toda la colección podrá adquirir: un par de carpetas tamaño A4 -colores verde y amarillo-; una mochila con un compartimento -en color azul ciego y detalles en azul oscuro-; y un estuche portatodo -a juego con la mochila-.

A través de las redes, alguna persona se ha quejado de haber intentado encontrar el producto en sus tiendas más cercanas, sin éxito. Otro usuario ha dado una técnica para ahorrar tiempo y dinero a los interesados y puedan encontrarla rápidamente si es que no quieren adquirirla a través de la web con gastos de envío incluidos: "Hola para que no te recorras todo al precio de la gasolina de hoy en dia te recomiendo entres en web y meter el codigo postal de los centros mas cercanos a ti ,si sale con precio rojo esta disponible, si esta gris no hay stock". La misma usuaria avisaba de que no siempre iban a estar disponibles en todos lados: "Aviso, no todos los centros reciben lo mismo, en el que yo trabajo entraran estas 4 cosas y solo 2 están disponibles la mochila y estuche no lo ha recibido ningún centro"

No puedo quedar, estoy ocupada CORRIENDO a Alcampo a comprarme la tote bag de Animal Crossing pic.twitter.com/9on4Y1L4O3 — Natalia Álvarez (@Natalia_Who) 16 de agosto de 2022

