A una semana de que salgan definitivamente en tiendas, Carrefour ha decidido abrir boca entre sus consumidores con un nuevo producto. Llegará a sus tiendas a partir del 1 de septiembre y podrán encontrarlo en los estantes de los dulces, entre las tabletas y los bombones. Y es que resulta que, tras la exitosísima vuelta de Nestlé Jungly, la marca ha querido reinventarse y jugar todas sus cartas.

Su nueva caja de bombones 'Bestial mix' ha juntado los más célebres de sus alimentos: Nestlé Jungly, Nestlé Jungly de chocolate blanco y Dinosaurus con chocolate extrafino. Cuenta con un peso de 180 gramos y se desconoce su precio y resto de características, pero no ha tardado en hacerse notar. Muchos de los consumidores pretendían acudir ya a su tienda más cercana a hacerse con la suya, así que Carrefour ha tenido que salir a informar de que aun no han visto la luz. "Lo tenéis ya disponible?? Por favor que me responda alguien que tengo barbacoa luego y es para ir a comprarlos, que me pilla el Carrefour ahora mismo a media hora", comentaba una de las usuarias. "Ohhhg lo necesito, porfi que no lo vean mis hijos...quitad el anuncio", publicaba otra. "Gracias a esto ya no me caéis bien, pero si me mandáis un paquete a casa para probarlo, haré la vista gorda ", reconocía otro usuario

Lo tenéis ya disponible?? Por favor que me responda alguien que tengo barbacoa luego y es para ir a comprarlos, que me pilla el Carrefour ahora mismo a media hora — Miiiiiint (@unkilodemint) 22 de agosto de 2022

Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos la llegada del producto a la tienda. "Pues a mi el jungly cuando lo volvieron a sacar me decepcionó mucho, no sabe igual. Y todos los productos que han ido sacando jungly no saben a nada ni tienen gracia", comentaba otra de las usuarias. No todo el mundo estuvo satisfecho cuando el famoso Nestlé Jungly volvió años después a los estantes de sus supermercados, entre otras razones por la cantidad del azúcar y la presencia de grasa de palma.

Aun así, la compañía siguió apostando por la iniciativa y quiso llevarlo más lejos. Después de sacar una segunda versión con chocolate blanco, decidió lanzarse a hacer el agosto con la versión veraniega: un Maxibon Jungly edición limitada.