Limpiar la casa suele convertirse en una tarea que requiere de más tiempo del que realmente tienes disponible. A menudo es complicado conciliar el orden y el mantenimiento con el trabajo y el ocio. Por eso, todo el todo el mundo busca maneras de hacer más eficiente esta labor y que lleve menos tiempo. Son muchos los consejos que surgen sobre cómo hacerlo, nuevos productos o elementos que todo el mundo tiene por la casa para ayudar en las tareas domésticas. No todos son tan funcionales como se supone que son. Es importante destacar que, pese a que existan atajos, la clave está en la paciencia y el tiempo dedicado. Correr no solucionará nada si no terminas el trabajo.

No todo está en las técnicas o en los productos, también puede influir el estado de los instrumentos de limpieza. Los estropajos y gamuzas suelen ensuciarse y perder su función a medida que se usan, aunque hay métodos para revivirlos sin perder el tiempo. Para ello, prepara un cuenco con agua y desinfectante. Una vez listos, introduce tus bayetas dentro y déjalas dentro durante toda la noche. Podrás comprobar que cuando vayas a usarlas la grasa y la suciedad se eliminarán fácilmente. Lidl pone a la venta estos accesorios de limpieza sostenibles por tiempo limitado Retira realmente el polvo de la habitación Aunque pueda parecer que al pasar una gamuza o atrapapolvo la suciedad desaparece, lo cierto es que tan solo tiende a cambiar de lugar. Si no, comprueba cuánto polvo llevas en la bayeta por cada vez que la pases por cualquier superficie. Si bien lo más fácil es pasar la escoba después por el suelo donde habrá caído, los restos se mantienen en estanterías y muebles. Un truco para hacer la limpieza más eficiente es humedecer el paño en agua para que de atrape todo lo posible. Después, pasa otro trapo seco para dejar todo seco. Recuerda que de forma periódica en nuestra sección de Decoración vas a encontrar todo tipo de trucos que pretendemos que te ayuden a mejorar la limpieza de tu casa. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. Esto es: se puede ahorrar tiempo e incluso dinero siendo ordenado. Además los productos de limpieza hoy en día están al alcance de casi cualquier personas. De hecho en nuestra sección de Vida y Estilo te contamos en muchas ocasiones productos que están a buen precio y que puedes conseguir en tu supermercado de confianza. Se trata de elementos que te van a hacer la vida más fácil.