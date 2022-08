Desde que salió a la venta y las marcas comenzaron a imitarlo, la freidora de aire se ha popularizado tanto que continuamente se cuelga el cartel de "agotado" en todas las superficies. Esto se debe a que la freidora de aire permite cocinar platos sabrosos con muchas menos calorías, ya que no requiere de aceite en abundancia, como es el caso de las patatas fritas.

Pese a que no requiera tanto aceite como una freidora al uso, la grasa no tardará en acumularse en el compartimento de los alimentos, por lo que una limpieza habitual te ahorrará pasarlo peor en un futuro. Una usuaria de Instagram ha compartido un vídeo donde aplica un truco perfecto para dejarla reluciente. Aun así, recomienda darle un agua al tambor después de cada uso para no llegar a acumular gran cantidad de suciedad incrustada. Tan solo necesitarás verter en un barreño agua caliente, unas gotas de jabón líquido y vinagre de limpieza. Una vez lo tengas preparado, sumerge un estropajo en su interior y frota por todo el compartimento hasta que se haya eliminado la suciedad. Después, acláralo y déjalo escurrir.

Para las partes no extraíbles de la freidora, echa un poco de vinagre de limpieza sobre una bayeta y pásala por toda la superficie.

Cuatro recetas rápidas para cocinar en tu freidora de aire

Si no sabes si hacerte con uno de estos productos porque no sabes su utilidad, aquí te dejamos siete ejemplos para cocinar muy sencillos que un usuario de Tik Tok compartió en su perfil. Tan solo necesitarás unos minutos y elaboraciones no tan grandes, ya que las dimensiones del electrodoméstico son reducidas.

Crackers de queso

Con dos lonchas de queso, puestas sobre una superficie antiadherente, podrás cocinarte estos deliciosos crujientes. Se necesitan de 10 minutos a 200 grados centígrados.

Sándwicha

Este nombre peculiar hace referencia a una versión de pizza mucho más simple y, como el propio nombre indica, sobre una rebanada de sándwich. En dos pisos, deberás poner tomate frito sobre la primera rebanada, una loncha de queso, jamón y de nuevo el mismo proceso. Lo podrás rematar con unos tomates cherry y dejarlo cocinar por 10 minutos a 190 grados, y añadirle al final unas hojas de albahaca.

Ratatouille

Junta y corta varias hortalizas en rodajas finas -calabacín, tomate, berenjena, cebolla- y ponlas sobre una capa de tomate frito. En 18 minutos a 190 grados estará lista.

Gambas a la gabardina

Solo requieren de 10 minutos a 180 grados.