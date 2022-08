Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, refuerza la calidad de las Empanadas de Hacendado con una masa más crujiente y bordes más finos y una nueva receta en la empanada de Atún y en la de Verduras, haciéndolas más sabrosas y jugosas. Además, se amplía el surtido con una nueva variedad: la Empanada Boloñesa, que completa la oferta con la de Pollo y Setas.

Las Empanadas de Mercadona son ahora rectangulares, para facilitar hacer porciones más iguales, las bandejas han pasado a ser de cartón en lugar de aluminio y su bolsa es transpirable. El Proveedor Totaler Ingapan (Lugo, Galicia) elabora la de Pollo y Setas y la Boloñesa, mientras que Delicias Coruña (A Coruña, Galicia), produce la de Atún y la de Verduras.

"Están deliciosas", "la de atún la amo", son algunos comentarios que han manifestado los clientes sobre estos productos.

Mercadona cambia los ingredientes de uno de sus populares productos para hacerlo más casero

La estrategia de Mercadona no consiste únicamente en mostrar al público nuevos productos continuamente. Uno de los supermercados más famosos de España ha incluido mejoras en varios productos a lo largo de su historia en busca de un incremento de la calidad. Hacendado ha sido durante años una de las marcas blancas favoritas de los clientes. Destaca su distinción del resto de marcas, no tanto por el precio, sino por la diversidad y originalidad de sus productos. De esta forma, Mercadona llena sus estantes tanto de productos de marcas reconocidas como de los suyos propios, dejando a los clientes que sean ellos los que eligen qué comprar. No queda ahí la cosa. Recientemente, la cadena de supermercados comenzó a incluir en sus centros cocinas para llevar o comer en el sitio comida casera, con un incluso un sistema de autoservicio.

Así como Deliplus es el derivado para los productos cosméticos, Hacendado lo es para los alimentos y las bebidas. Ha sido el caso de esta sus patatas alioli Hacendado. La nueva receta ha incluido diversas mejoras, tal y como apunta la misma empresa: Mejora de su textura y sabor; mejor tratamiento de la patata, cocinada en su punto óptimo de cocción; nueva salsa de color blanco con perejil; y reducción de aditivos y trazas.