Mercadona es una cadena de supermercados que no para de crecer y de atraer a más clientes por su amplia variedad productos en alimentación, limpieza, cosmética, etc. La cadena cuenta con cientos de supermercados distribuidos por todo el territorio español. La cadena de supermercados no deja de innovar y por eso muchos buscan sus novedades.

La cadena valenciana triunfa con diferentes productos, tanto de cosmética, limpieza y, especialmente, alimentación. La propia marca de Mercadona es una de las favoritas de los clientes y de las mejor valorada en nuestro país. Hacendado ha sacado un producto que está encantado a los clientes. Se trata de infusiones con sabor a Piña Colada, Frutos rojos o rooibos con sabor a mango. "Están elaboradas con los mejores ingredientes y son una opción fresquita que puedes preparar con agua fría o añadiéndole mucho hielo. Además, si te apetece, también puedes ponerle trocitos de fruta cortada." Los nutricionistas alucinan con la nueva copa de nata de Mercadona Mercadona nunca deja indiferente. Cada vez que la cadena de supermercados valenciana apuesta por un nuevo producto en su marca blanca levanta una polvareda de reacciones. Eso es lo que ha sucedido con su última invención, la copa de chocolate y nata; un producto que hay sorprendido a los nutricionistas. La copa en cuestión es de la serie de productos Hacendado +proteínas, alimentos con un gran aporte de proteínas y bajas calorías. Se trata, pues de un postre saludable, pero siempre teniendo en cuenta que no debe consumirse de manera habitual. La copa tiene los siguientes valores nutricionales por cada 100 gramos: -Energía: 82kcal

-Proteína: 10 gramos

-Hidratos: 5 gramos

-Grasas 2,4 gramos Los expertos destacan que se trata de un dulce equilibrado, pero que su consumo habitual tampoco es beneficioso. Sí puede utilizarse como el complemento puntual a una dieta equilibrada. Es, como suele decirse, un capricho sano.