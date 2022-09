Dentro de la Unión Europea el sector hotelero español es uno de los que más y mejor fama tienen. Y se la ha ganado a pulso. La calidad de las instalaciones, limpieza y servicios han convertido a esta industria en una de las más importantes del país. Pese a ello, siempre hay algún lunar que se convierte en muestra de todo lo contrario. Eso es lo que ha pasado con este establecimiento, el peor del país según algunas páginas de valoración de hoteles: "Me dieron ganas de vomitar".

El establecimiento en cuestión es un hotel ubicado en el sur de España. Lleva varias décadas abiertos y cuenta con dos estrellas. Los usuarios se quejan de que necesita modernizar las instalaciones y la limpieza, especialmente.

"Cuando entré a la habitación me encontré un olor a lubina espectacular. Me dieron ganas de vomitar. Cuando entré al baño no sabía que también venía incluida una rata. Cuando la vi bajé corriendo a recepción y no había nadie. Decidí subir haber si la rata se había ido y cuando menos me lo esperaba estaba en la mesilla de noche como cual lampara", escribió un cliente insatisfecho en una popular red social de valoración de establecimientos.

"El hotel es una completa asquerosidad. El peor hotel que he visitado. Todo viejo, sucio y muy mal olor", apuntó otro. "La habitación con más suciedad que el palo de un gallinero. No hay armario, confórmate con un perchero. Lo barato sale caro. No volveré", lamentó otro más, de la que podría ser una lista prácticamente interminable en internet.