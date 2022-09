Las tareas de limpieza siempre son un tedio, especialmente si a tejidos nos referimos. Pero Bego, @la_ordenatriz, ha llegado con una nueva fórmula mágica que promete resultados increíbles.

Aunque inicialmente nació para tejidos, poco a poco se ha ido profesionalizando y ha ido encontrando nuevos usos: zapatillas, juntas de azulejos, piedras de exterior… Así que vamos a ver cómo Beatriz prepara la fórmula:

En muchos países no es fácil conseguir el jabón en escamas o el amoníaco, así que nos deja varios sustitutos

Para el jabón en escamas (de venta en cualquier supermercado en España, por ejemplo Mercadona) se puede utilizar jabón lagarto o jabón casero, de pueblo, de toda la vida… sólo hay que rallarlo. No aumentéis la cantidad o se quedará gelatinoso. Si encontráis jabón en escamas con glicerina, aun será más eficaz.

Para el amoníaco, el único sustituto es el vinagre de limpieza, pero he de deciros que pierde bastante poder limpiador y por lo tanto no es tan eficiente. Además, la fórmula no caduca, puedes mantenerla en el pulverizador tres meses sin problema.

Empezaremos mezclando Medio litro de agua caliente con dos cucharitas rasas de jabón en escamas de Mercadona y medio vaso de vino de amoniaco. Lo meteremos en un spray pulverizador, y listo. Luego, a la hora de aplizar la fórmula, debemos rascar con un cepillo nuevo. Los resultados prometen ser increíbles: "Es el mejor producto que he utilizado en mi vida", comenta una seguidora.

Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración puedes encontrar los trucos de limpieza más útiles que te permiten poner a punto tu casa de una forma rápida y fácil. No es necesario gastar mucho dinero para comprar productos que sean eficaces y que te permitan cuidar tu casa de forma que puedas vivir más cómodo. Está claro que tampoco es necesario ni útil limpiar en profundidad todos los días pero lo que sí tienes que hacer de forma periódica es dedicar un tiempo para que todo reluzca.

La limpieza tiene, además, un valor sentimental y psicológico. Te permite vivir más contento en tu entorno y con más salud. Tampoco es necesario que te obsesiones pero múltiples estudios en los últimos años han demostrado que vivir en un entorno más ordenado ayuda a tu salud y a sentirte mejor. Y no sólo por la higiene.